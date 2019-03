Criança sequestrada pelo pai é resgatada

A criança de um ano sequestrada pelo próprio pai foi resgatada na madrugada de sábado (2) após intensa negociação. A menina estava em poder de Vilson Ramão Ovando, 23 anos, e foi devolvida à mãe, em Ponta Porã.



De acordo com o Porã News, o rapaz havia levado ela no dia 23 de fevereiro. Na data, ele chegou na residência da ex-mulher e não conseguir reatar o relacionamento, sequestrando a criança.



A mãe acionou as autoridades brasileiras e paraguaias que localizaram a criança e após uma intensa negociação, o pai decidiu entregar a criança a avó.

Deixe seu Comentário

Leia Também