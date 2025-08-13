Crianças de 11 e 7 anos fogem de casa para ver digital influencer

Duas crianças, de 11 e 7 anos, foram resgatadas na madrugada desta quarta-feira (13) enquanto caminhavam sozinhas pela rodovia BR-369, entre os municípios de Corbélia e Ubiratã, no oeste do Paraná (PR).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), elas disseram que fugiram de casa para ir a pé até Londrina, a 344 quilômetros de distância, com o objetivo de viver na casa de um influenciador digital. O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná (PCPR), que deve investigar as circunstâncias da fuga.

A PRE informou que os meninos foram encontrados por volta das 2h20 usando chinelos e roupas leves, inadequadas para o frio de 7 °C registrado no momento. Eles carregavam uma lanterna e apresentavam sinais de fome e frio intenso.

Família localizada - De acordo com a polícia, o trecho onde as crianças estavam é considerado de alto risco, por ser ermo, sem iluminação, com tráfego intenso de veículos de carga e conhecido por ser rota de transporte de ilícitos.

Após o resgate, as crianças foram levadas ao posto rodoviário de Assis Chateaubriand, no oeste do estado, onde receberam cobertores, alimentação e acompanhamento de uma conselheira tutelar. A família foi localizada no distrito de Ouro Verde, em Corbélia.

