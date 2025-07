Crianças pedem socorro à irmã após serem estupradas pelo padrasto em Dourados

Homem, de 21 anos, foi preso por suspeita de estuprar as enteadas, de 8 e 10 anos. O crime foi descoberto durante a noite o domingo (13), após elas pedirem socorro à irmã mais velha. Todos são moradores de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a jovem contou que estava em casa quando as irmãs chegaram correndo, chorando muito e visivelmente assustadas. Após se acalmarem um pouco, as meninas contaram que haviam sido tocadas em suas partes íntimas pelo padrasto.

Elas explicaram ainda que o fato não seria isolado. Porém, sempre eram ameaçadas pelo suspeito, que dizia para elas não contarem sobre o crime para ninguém.

Ainda segundo o site, a jovem acionou a Polícia Militar, que foi até a casa e prendeu o suspeito.

As menores foram encaminhadas para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaram por exames que constataram as agressões por meio de sinais nos órgãos genitais.

O caso foi registrado como estupro e será investigado pelas autoridades policiais.

