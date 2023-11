Crianças são atropeladas por carro enquanto andavam de bicicleta Nova Andradina

Dois meninos, de apenas 6 anos, foram atropelados por um carro enquanto andavam de bicicleta pela Rua André Loyer, em Nova Andradina, durante a manhã desta terça-feira (28).

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a motorista do Volkswagen Gol estava seguindo pela Rua André Loyer sentido bairro/centro, quando ao passar pelo cruzamento com a Rua São Francisco, na Vila Santo Antônio, foi surpreendida pela bicicleta.

Os meninos acabaram sendo atingidos pelo veículo. Um bombeiro militar, que estava de folga e passava pelo local, ajudou a prestar os primeiros socorros até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou o socorro e transportou as vítimas ao pronto socorro do Hospital Regional.

Por conta do acidente, os meninos tiveram ferimentos na cabeça e um deles tinha suspeita de fratura na perna direita. Além do socorro, uma equipe da Polícia Militar esteve no loca, auxiliando o trânsito e registrando a ocorrência.

