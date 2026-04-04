Crianças são deixadas sozinhas em casa e gritam por socorro em Paranaíba

Um casal foi conduzido à delegacia após deixar duas crianças sozinhas em casa na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Santa Rita de Cássia, em Paranaíba, a 410 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores da região, que relataram que duas crianças estavam sozinhas na residência desde a manhã, chorando e gritando por socorro.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram os irmãos, de 3 e 5 anos, na janela da casa, bastante assustados e chorando. Devido à dificuldade de comunicação e ao estado emocional das crianças, os militares precisaram pular o muro do imóvel para prestar atendimento e tentar acalmá-las.
Pouco depois, a mãe das crianças chegou ao local e abriu a residência. Ela informou aos policiais que havia saído por volta das 16h30 junto com o companheiro para resolver compromissos pessoais, deixando os filhos dormindo. Segundo o relato, as crianças costumam dormir por algumas horas após o almoço, e a saída seria rápida.
Ainda conforme o casal, não houve intenção de abandono. Eles afirmaram que as crianças acordaram antes do esperado, o que teria provocado o choro ao não encontrarem os responsáveis.
Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. O Corpo de Bombeiros também foi chamado em apoio. O casal e as crianças foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Após o registro da ocorrência por abandono de incapaz, as partes foram ouvidas e liberadas mediante compromisso, conforme determinação da autoridade policial. O caso segue para análise das autoridades competentes.