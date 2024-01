Crianças são encontradas sozinhas após a cuidadora sair para tomar café da manhã

Três crianças, de 3, 6 e 8 anos, foram encontradas abandonadas em uma casa localizada na região central de Jardim, durante a manhã de sábado (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos e ao chegar no local, encontrou a casa com a porta dos fundos aberta e as crianças dormindo.

O Conselho Tutelar foi acionado, comparecendo no local para acompanhar o caso, uma vez que as equipes não tinham conhecimento sobre o paradeiro dos pais das crianças ou de algum familiar próximo que pudesse cuidar das crianças. Enquanto o caso era atendido, uma mulher apareceu no local dizendo ter ficado responsável pelos pequenos, mas que por volta das 7h deixou eles sozinhos para tomar café em uma casa, localizada a uma quadra do local.

Já na delegacia, a mãe das crianças apareceu contatando que trabalha na coleta de lixo do município, deixando as crianças com a cuidadora. Ainda em sua versão, ela disse sair de casa das 2h da madrugada para trabalhar, enquanto seu companheiro saí por volta das 7h. Como de costume, seu pai sempre busca os pequenos, mas ontem não realizou a ação porque a cuidadora estava dormindo com eles.

O caso foi registrado como abandono de incapaz, na 1° Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

