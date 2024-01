Crianças são encontradas sozinhas e sem comida há quase dois dias em Campo Grande

Duas crianças foram encontradas dormindo sozinhas, sem comida e com condições insalubres em uma kitnet na Vila Serradinho, em Campo Grande, no final da noite deste domingo (21). Elas estariam nesta situação há quase dois dias pela ausência da mãe que teria ido ao hospital ter um bebê, acompanhado do pai das vítimas.

A Polícia Militar é quem realizou o resgate e o Conselho Tutelar está monitorando a situação, tendo abrigado as vítimas. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, uma denúncia anônima teria revelado que as crianças estavam sozinhas, configurando um possível abandono de incapaz.

Ao chegar pelo local, os militares não conseguiram contato com o denunciante, mas uma testemunha apontou que havia crianças sozinhas e pulou o muro para abrir a janela mostrando onde elas estavam para os policiais.

Após acionar o Conselho Tutelar, os militares entraram na casa e visualizaram que não havia comida na geladeira e no fogão tinha grande quantidade arroz e uma assadeira com uma comida não identificada. As condições da casa estavam ruins em questão de higiene.

Os policiais ficaram por duas horas no local e nenhuma pessoa compareceu no local para se responsabilizar por elas. Dessa forma, foi feito um registro na delegacia de plantão sobre o abandono de incapaz e a conselheira que acompanhou o desfecho, encaminhou as crianças para um abrigo.

Por lá, uma das crianças, de 6 anos, teria dito que estavam sozinhas desde sábado (20) e que a mãe estava grávida e por causa do rompimento da bolsa, ela precisou ser hospitalizada, pois teria outro bebê.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e o Conselho Tutelar monitora a situação da família.

