Crianças são socorridas com fratura após serem atropeladas por caminhão em Aquidauana

Duas crianças, ficaram feridas ao serem atropeladas por uma carreta durante a manhã desta quarta-feira (13), no cruzamento das ruas Oscar Trindade de Barros e José Ravaglia, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site A Princesinha News, os menores estavam indo para casa quando acabaram sendo atingidos pelo veículo.

Durante relato, moradores detalharam que uma das crianças gritava de dor e desespero ao sofrer uma fratura exposta.

Os dois foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levados para o hospital da cidade, onde receberam atendimento médico especializado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também