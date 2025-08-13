Menu
Polícia

Crianças são socorridas com fratura após serem atropeladas por caminhão em Aquidauana

Moradores detalharam que um dos pequenos gritava de dor e desespero após o acidente

13 agosto 2025 - 16h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Foto: Reprodução/A Prinesinha News)

Duas crianças, ficaram feridas ao serem atropeladas por uma carreta durante a manhã desta quarta-feira (13), no cruzamento das ruas Oscar Trindade de Barros e José Ravaglia, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site A Princesinha News, os menores estavam indo para casa quando acabaram sendo atingidos pelo veículo.

Durante relato, moradores detalharam que uma das crianças gritava de dor e desespero ao sofrer uma fratura exposta.

Os dois foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levados para o hospital da cidade, onde receberam atendimento médico especializado.

