Crime contra Luan e Karolina foi premeditado por rapaz, diz delegada

Durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (01), as delegadas Elaine Benicasa e Analu Lacerda Ferraz, deram detalhes do homicídio contra Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, e tentativa de feminicidio contra Karolina da Silva Pereira, de 22 anos.

“O autor do crime, Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, se apresentou na data de ontem (30) na Deam, por volta das 20h30, acompanhado do advogado e de alguns familiares. Ele foi ouvido por cerca de 1h e passou a relatar sua versão dos fatos”, iniciou a titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Elaine Benicasa.

Segundo a delegada, Messias afirmou que mantinha um relacionamento amoroso com Karolina por 8 meses e, a cerca de uma semana e meia, o até então casal teria rompido o namoro. “Ele relatou que mantinham ainda conversas via Whatsapp, e em dado momento a vítima passou a rejeitá-lo. Ele compareceu algumas vezes na residência dela, a esperando chegar do trabalho, quando avistou ela chegando acompanhada de Luan, inclusive ele presenciou ambos trocarem beijos e carícias. Foi a partir de então, que ele decidiu tirar a vida de Karolina”, disse Benicasa.

Ainda detalhando sobre o crime, considerado premeditado, a delegada apresentou a dinâmica da morte de Luan. “O autor do crime retornou até a residência da ex-namorada, na posse de uma arma de fogo, um calibre 38. Ele aguardou a chegada de Karolina, estacionado debaixo de uma árvore. Ela chegou de moto, na companhia de Luan, que era entregador de aplicativo. Messias presenciou a ex-namorada beijando o atual companheiro e, segundo ele, foi tomado por uma raiva, e logo em seguida apareceu atirando em Karolina, que foi atingida no pescoço. Luan tentou intervir para defender a vítima, momento esse em que foi atingido e acabou morrendo no local. Nesse momento, Karolina tentou ainda fugir, mas o autor disferiu mais um tiro, acertando na cabeça da vítima”.

Apesar de alegar estar arrependido durante confissão do crime, a delegada ressaltou que o autor não demonstrou comportamentos de arrependimento durante interrogatório. “Apesar de afirmar, ele não demonstrou nenhum reação física que demonstrasse qualquer arrependimento”.

A delegada também falou da tentativa do autor de tirar a própria vida, após o ocorrido:

