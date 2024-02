Criminoso que morreu em confronto no Aero Rancho é identificado

Saiba Mais Polícia Autor de tentativa de homicídio contra policial, morre em confronto no Aero Rancho

Foi identificado como Wellington Silva Nascimento de 22 anos, o rapaz morto em confronto com o Choque na madrugada deste sábado (3), na Rua cajazeira, no Aero Rancho.

Após o autor atropelar um policial militar durante uma operação na BR-262 foi deflagrada uma operação da Polícia Militar com as equipes do BOPE, CHOQUE, Pel. PM.Terenos, a fim de localizar o autor e responsabilizá-lo pelo crime que resultou na hospitalização do agente de segurança.

O autor abandonou a S10 que usou no crime e foi encontrada ainda ontem em zona rural na MS-355, e saiu da região com um veículo sedã.

As equipes policiais receberam a informação de que o veículo era um VW/Virtus que foi localizado dentro de uma residência no Bairro Aero Rancho.

De acordo com a Polícia Militar, os equipes foram até o imóvel onde estava o veículo e ao perceber a aproximação, Wellington tentou fugir e correu em direção ao muro. "Ao ser encurralado, o suspeito usou uma arma de fogo para tentar afugentar os policiais, que revidaram a iminente agressão".

O autor foi desarmado pela equipe e socorrido, porém teve o óbito constatado no hospital Rosa Pedrossian. O rapaz possuía passagens por direção perigosa e conduzir veículo automotor sem autorização.

