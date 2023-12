Criminoso que roubou veículo no Natal morre em confronto com a PM no Tiradentes

Carlos Emanuel Ortiz Galeano, de 23 anos, foi mais um criminoso que tentou crescer para cima da Polícia Militar e morreu durante uma troca de tiros na região do Tiradentes, na madrugada desta quinta-feira (28). Ele era apontado como responsável, na companhia de um comparsa, de roubar um veículo Toyota Etios de um idoso, de 68 anos, durante a madrugada de Natal, no bairro Santa Fé.

A troca de tiros aconteceu em uma residência no cruzamento das ruas Dalva de Oliveira com Lourenço de Jesus. O suspeito estava tentando se esconder ao ver a chegada da viatura da Força Tática, da Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais notaram que o criminoso estava se escondendo e na tentativa de abordá-lo, foram recebidos a tiros. No próprio imóvel, os militares avançaram e tentaram alcançá-lo, mas o suspeito seguia se refugiando em um dos cômodos.

Em determinado momento, um dos militares percebeu que Carlos estava 'expondo' seu braço e antes que ele pudesse fazer o movimento para atirar novamente contra a equipe, um dos policiais se antecipou e atirou acertando o braço e o peito do autor, que não resistiu e morreu.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local fazendo os trabalhos de praxe e Carlos Ortiz estava portando um revólver de calibre 38, encontrando três munições deflagradas.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Roubo no Natal - Carlos Ortiz Galeano, na companhia de um comparsa, havia roubado um Toyota Etios na madrugada do feriado de 25 de dezembro no bairro Santa Fé, em Campo Grande. Na ocasião, eles abordaram um idoso, de 68 anos, que retornava das comemorações natalinas.

Conforme informações que constam no registro do roubo, a vítima ainda tentou jogar o carro para cima de Carlos que portava uma arma, mas não conseguiu e o comparsa conseguiu entrar no veículo e desligar o motor. Durante a abordagem, o idoso relatou para a polícia que os dois bandidos foram bastante agressivos e violentos.

Em certo momento, ambos desferiram coronhadas contra o idoso, causando lesões na cabeça e no rosto. Na oportunidade, os dois criminosos levaram o Toyota Etios assim que populares começaram a chegar no local para tentar salvar o idoso.

