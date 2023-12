Criminosos dispararam quase 50 vezes em assassinato de rapaz no Caiobá

Durante a análise da cena do assassinato de Lucas Henrique Rodrigues Dias, de 27 anos, vulgo 'Lukinha' na noite desta segunda-feira (11), no Portal Caiobá, em Campo Grande, a Polícia Científica encontrou, inicialmente, pelo menos 47 cápsulas de pistolas deflagradas em torno do corpo e em um muro de uma residência.

O JD1 Notícias conversou com o delegado de plantão da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que explicou que os três atiradores que aparecerem nas imagens estariam usando pistolas de calibre 9 milímetro e .380.

Também não houve detalhamento de quantos tiros haviam atingido a vítima, mas na análise preliminar, a maioria dos disparos foram direcionadas contra Lucas Henrique. No vídeo da câmera de segurança é perceptível que os criminosos não pouparam projéteis para atingir a vítima, que já estava caída.

Contudo, o número de cápsulas deflagradas pode aumentar, pois a Polícia Científica ainda faria mais uma vez a contagem dos projéteis recolhidos que estavam espalhados pela via, pela calçada e próximo ao corpo da vítima. Alguns tiros atingiram o muro de uma residência na rua Marco Aurélio Bastos.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) fazem diligências para tentar encontrar os suspeitos. Pelo menos quatro pessoas estão envolvidas no assassinato, já que três participaram ativamente do crime, enquanto uma pessoa dirigia o veículo Volkswagen Gol, de cor preta, utilizado na fuga dos criminosos.

A informação que existia durante a noite era de que os atiradores usaram a "cabriteira" para fugir em direção ao bairro Serradinho.

Relembre - A vítima foi abordada pelos criminosos quando estava em frente a sua casa, acompanhado de sua esposa e do filho, um bebê.

No momento em que os suspeitos chegaram, Lucas tentou correr na direção contrária de onde o veículo veio, mas acabou sendo atingido pelos disparos. Três correram em sua direção e mirando exatamente na cabeça, atiraram por diversas vezes.

A reportagem soube que Lucas Henrique possuía passagens pela polícia, uma delas, sendo o tráfico de drogas, o que resultou em sua prisão neste ano, o que determinou o uso de tornozeleira eletrônica.

