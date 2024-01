Criminosos fingem ser policiais, invadem fazenda e deixam seis mortos na fronteira

Carlos César Armoa Espínola, Fredy Gabriel Torres Pablino, Alejandro Cabañas Lezcano, o indígena Cesar Javier Fleitas Valiente, Reinaldo Franco Sánchez e Javier Pavón González, foram assassinados durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), em uma fazenda localizada no distrito de Cerro Corá, no departamento de Amambay, localizada na região de fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, passadas por populares que estavam no local durante os assassinatos, um grupo chegou a fazenda dizendo serem agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), usando ainda uniformes.

Aos sites locais, o ministro da Senad, Jalil Rachid, disse que as facções criminosas sempre tentam desviar a atenção usando logotipos de instituições estatais ou roupas camufladas.

Por ora, não há detalhes sobre o contexto do crime, mas o promotor Celso Morales destacou que "na fronteira, nenhuma hipótese pode ser descartada", incluindo a possibilidade de confronto entre grupos, acerto de contas ou tráfico de drogas.

