Criminosos invadem escola e levam TV’s e botijões

Criminosos invadiram, na última segunda-feira (7), a Escola Municipal Coronel Antonino, no bairro Monte Castelo e levaram alguns objetos de valor. Entre eles, duas TV’s e micro-ondas.

De acordo com o registro policial, a diretora chegou à escola na manhã de terça-feira (8), para abrir o portão para alguns trabalhadores. A unidade passa por uma reforma. Chegado ao local, a diretora se deparou com o cenário de arrombamento na cozinha da cantina. Ela foi conferiu as outras salas da escola e verificou que a sala de recursos, sala de informática e os depósitos de limpeza e de merenda também haviam sido arrombados.

Foi contabilizado que os bandidos levaram da unidade escolar três botijões de gás, duas escadas de alumínio, um aparador de gramas, duas TV’s, além do prejuízo causado pelo arrombamento.

A Guarda Municipal foi acionada e suspeitou de um indivíduo chamado Jorge, que é suspeito de alguns furtos na região. Um dos trabalhadores que fazem a reforma da escola suspeitou de um ajudante, que durante os serviços ficava circulando pela escola em atitude suspeita.

O caso foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, e será investigado.

