Criminosos invadem residência e fazem diarista de refém no Santo Antônio

Uma dupla de criminosos invadiu uma casa e fizeram uma diarista de refém na tarde desta quinta-feira (19), na Rua Vitória, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Segundo informações inicias, um carro vermelho antigo parou em frente da residência, onde dois suspeitos desceram e arrombaram o portão da residência. Ao perceber a invasão, a diarista se escondeu dos criminosos e ligou para o seu patrão para informá-lo da situação.

No entanto, ela foi encontrada pelos invasores, que a ameaçaram, falando que estavam armados. Ao perceberem que ela já havia contactado alguma pessoa sobre a invasão, roubaram o celular da diarista e fugiram da residência.

Durante a fuga dos criminosos, a diarista saiu gritando na rua, correndo atrás do veículo dos criminosos. "Colocaram uma arma na minha cabeça, chama a polícia", dizia a mulher para os vizinhos.

O Batalhão de Choque, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e o Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram acionados e estiveram no local.

Por se tratar de um iPhone, a polícia está utilizando das funcionalidades do aparelho para obter uma localização dos criminosos.

