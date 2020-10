Criminosos rende família em assalto a marmoraria e levam R$ 15 mil

Três criminosos foram presos após realizar assalto a uma marmoraria, na tarde desta segunda-feira (05) em Dourados. Cinco pessoas da mesma família foram feitas de refém, entre elas, três mulheres e dois homens.

Conforme o boletim de ocorrência, os homens chegaram em uma motocicleta Yamaha/Fazer de cor preta chegaram armados e anunciaram o assalto, mandando que as vítimas passassem o “malote”. "Passa o malote, sabemos que é hoje, passa os celulares também, não estamos de brincadeira". Eles fugiram do local levando R$15 mil.

Segundo as vítimas, um dos indivíduos era magro, altura mediana, negro, usava capacete fechado de cor preta, calça jeans e blusa manga cumprida de cor preta. O outro era um pouco gordo, alto, negro, usava capacete fechado, camiseta manca curta cor azul e calça jeans.

A polícia foi acionada e equipes da Agência Local de Inteligência (Ali), Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam) e Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados começaram a fazer buscas e trocar informações, até que conseguiram chegar em uma residência localizada na rua Mozart Calheiros, com a Cafelândia, no Jardim Água Boa.

No local, foram presos Wesley Alaor, de 33anos, Marcos Florentino da Silva, de 29 anos, além de um homem identificado como André Pissini de Lima, de 35 anos, que mora no mesmo terreno, mas em outra casa. Esse terceiro indivíduo nega a participação no roubo. Segundo informações, ele era um olheiro da residência.

Ainda no local os policiais apreenderam uma motocicleta Honda CB-300, que Marcos e Wesley alegam ter comprado por R$ 300, dois revólveres calibres 38, de propriedade de Marcos, 263 kg de maconha, que seria de propriedade de um homem conhecido como Carioca e um veículo GM/Celta, de cor vermelha, que seria usado para o transporte da maconha.

Os três detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados. Eles foram autuados por receptação, posse e porte ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo. Apenas André não foi autuado pelo roubo.

