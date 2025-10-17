Criminosos rendem família e abusam de vítima durante roubo

A Polícia Civil investiga um grupo de criminosos suspeito de roubar e abusar sexualmente de uma vítima durante a invasão de uma residência na madrugada de quinta-feira (16), no bairro Cidade São Jorge, em Santo André, na Grande São Paulo.

Há indícios de que os autores sejam os mesmos envolvidos em uma série de roubos semelhantes cometidos há cerca de dois anos, quando foram presos e posteriormente colocados em liberdade.

Segundo a Polícia Militar, três homens mascarados e vestidos de preto invadiram a casa, renderam os moradores e obrigaram as vítimas a realizar saques e transferências bancárias. Durante a ação, uma das vítimas foi violentada sexualmente.

Os criminosos também levaram celulares, um micro-ondas e um carro antes de fugir. A mulher agredida foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames.

Imagens de câmeras de segurança mostram o grupo em um posto de conveniência pouco depois do crime. A Polícia Civil analisa as gravações e as impressões digitais coletadas na casa para confirmar a identidade dos suspeitos.

O caso é investigado pelo 6º Distrito Policial de Santo André, que apura se a quadrilha voltou a agir com o mesmo padrão de violência registrado nos crimes anteriores.

