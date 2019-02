Criminosos tentam vender moto furta na OLX e são presos pela polícia

Saiba Mais Polícia Quadrilha investigada por tráfico de armas e munições é alvo de operação no RJ e MS

O Batalhão de Polícia Militar de Choque prendeu quatro homens na noite de ontem que estavam tentando vender um motocicleta roubada em frente a base aérea de Campo Grande. Os criminosos já tinha feito a adulteração de sinal identificador de veículo.

Os militares conseguiram chegar até os autores, após o dono da moto, que havia sido furtada ontem (8) em frente à igreja São José, viu seu veículo sendo anunciado no site de compra e venda OLX.

A vítima entrou em contato com a polícia informando o que havia acontecido, e acabou passando de onde estariam os autores para realizar a venda da motocicleta. O Batalhão de Choque conseguiu identificar dois homens tentando vender a moto no posto de combustível em frente à Base Aérea, na avenida Duque de Caxias, por volta das 22h30.

Os indivíduos foram abordados e a moto estava com placa, número do Chassi e do motor adulterados. Os policiais entraram em contato com o dono da moto, que relatou algumas características que seu veículo tinha, e os militares não tiveram dúvida que se tratava de uma quadrilha especializada em furtos e roubos de motos.

Ao questionar os dois autores de 19 e 29 anos, ele acabaram informando que estavam adulterando os veículos em um lava-jato no Bairro Jardim Pantanal e na casa de um desses autores.

Os policiais foram até o local e acabou encontrando casa de um deles e no lava-jato um outro suspeito e diversos materiais utilizados para remarcarem os veículos, como pino de marcação, tinta em spray, rolo de arame, placa de moto furtada, peças de motos.

Os autores informaram que teria um quarto autor de 34 anos que estaria realizando os furtos dos veículos em uma residência próxima. Os policiais conseguiram encontrar o outro envolvido e, junto com os outros três, foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde o caso foi registrado como receptação, e associação criminosa.

A moto furtada, junto com outra moto utilizada pelos primeiros dois autores para cometer o furto, foram entregues na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV).

