Crise de ciúmes faz mulher esfaquear marido e deixá-lo em estado grave no Los Angeles

Mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante durante a madrugada desta sexta-feira (15), após esfaquear seu marido, de 51 anos, no tórax e no braço enquanto teve uma crise de ciúmes e deixando ele com estado de saúde debilitado no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

As lesões causadas pelos golpes de faca provocaram ferimentos graves na vítima e ela foi encaminhada para a Santa Casa com apoio do Corpo de Bombeiros. A agressora foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga de casal e ao chegar no local, encontrou a mulher suja de sangue e gritando na residência, mas também do lado de fora e na rua em total descontrole.

Dentro do imóvel, os militares visualizaram o homem caído ao redor de muito sangue. Em rápida entrevista sobre os fatos, a vítima detalhou que estava bebendo com a esposa, mas em determinado momento, ela teve uma crise de ciúmes e passou a esfaqueá-lo.

Familiares contaram aos policiais que não é a primeira vez que a suspeita ataca o marido. Foi identificado que a mulher estava com sinais visíveis de embriaguez, falando coisas desconexas enquanto a polícia colhia mais detalhes.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida na delegacia de plantão.

