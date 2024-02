Crueldade: Adolescente de 17 anos é estuprada e estrangulada até a morte em Tacuru

Uma adolescente, de apenas 17 anos, foi estuprada, espancada e estrangulada até a morte durante a madrugada desta sexta-feira (23), na Aldeia Indígena Sassoró, na cidade de Tacuru, interior de Mato Grosso do Sul. A suspeita é de que três homens tenham participado do caso, que é investigado como feminicídio.

Conforme as informações policiais, repassadas pelo delegado Mateus Crovador, as autoridades foram acionadas durante a madrugada para atender um caso de suicídio.

No entanto, ao chegar no local os policiais teriam sido informados de que a adolescente teria se enforcado usando uma corda. Mas durante as verificações iniciais, foi identificado que ela possuía sinais de violência pelo corpo e que na verdade, o caso se tratava de um crime.

Diante dos fatos, o corpo da menor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Amambai, onde os médicos legistas confirmaram que ela tinha sido estuprada. A causa da morte, apontada por eles, teria sido por enforcamento, uma vez que ela possui marcas no pescoço que apontam que a menina foi estrangulada até a morte com uma corda.

As equipes policiais fizeram diligências pelo local, identificando três suspeitos, todos indígenas. O material genético deles foi colhido para analise. O delegado acredita que o autor possa ser identificado por conta do crime de estupro, uma vez que vestígios ficaram no corpo da vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também