Crueldade: Gatinho de menina autista é encontrado morto com paulada na cabeça

Léo, o gatinho de estimação e companheiro de Anna Clara, menina com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que estava desaparecido desde domingo (1), foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (4) no Jardim Joquei Club.

Julianne Espíndola, mãe de Anna Clara, contou ao JD1 que recebeu uma ligação e fotos informando que o animalzinho foi encontrado, já sem vida, na esquina da Rua Ouro Verde com a Avenida das Bandeiras, dentro de uma mochila.

Ela conta que uma mulher ligou para ela na tarde de hoje, comentando que Léo foi encontrado, já sem vida, com sinais de violência que apontam para a causa da morte como sendo uma paulada em sua cabeça.

Na terça-feira (3), no entanto, um homem ligou para a mãe da tutora do animal, através de um número desconhecido, afirmando ser um traficante e exigindo uma quantia em dinheiro para devolver o gato.

“Eu tinha recebido uma ligação de um cara ontem, dizendo que era dono da boca de fumo, que queria R$ 400, que trocaram ele lá por 40 pedras de crack, e que ele queria dinheiro”, contou Julianne.

“Espero que isso não vire moda, traficante e noiado pegar [o animal], levar para boca de fumo, ligar, a gente não acreditar e depois encontrar nosso bichinho morto”, completou, com tristeza na voz.

Apesar de também estar sofrendo com a perda, sua maior preocupação é como sua filha, que chegou a ser hospitalizada após o desaparecimento do bichinho, vai reagir com a morte dele.

