Crueldade: Homem é morto com pauladas na cabeça em Coxim

Ramão da Silva Alves, de 48 anos, foi morto a pauladas durante a madrugada desta terça-feira (12), em uma quitinete localizada na Rua Governador Pedro Pedrossian, no bairro Senhor Divino, em Coxim.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Edição MS, o corpo de Ramão estava caído próximo a porta de entrada do local. Devido a brutalidade e quantidade dos golpes, ele ficou com a cabeça completamente desfigurada.

A arma do crime, um pedaço de madeira, acabou sendo encontrada na varanda da residência. O autor do crime não chegou a ser identificado, mas a polícia apurou que na noite anterior ao crime várias pessoas estariam no local, fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que segue sendo investigado pelas autoridades locais.

