Crueldade: homem invade casa da ex e mata gato na porrada

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante depois de invadir a casa da ex-mulher de 37 anos e matar o gato de estimação dela, com socos, por não aceitar o fim do relacionamento. A crueldade aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Residencial Ramez Tebet.

O crime aconteceu quando o autor que estava bêbado invadiu a casa da mulher e, tentou agredi-la como havia feito no dia anterior, mas, o filho da mulher impediu que a mãe fosse novamente espancada pelo homem.

O autor ficou furioso e pegou o gato de estimação da vítima e passou a desferir socos no gato até que ele morresse. A polícia foi acionada e quando chegou ao local encontrou o homem dormindo dentro de um carro que estava estacionado no quintal da casa. Ele foi preso em flagrante.

