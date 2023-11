Cruzamento em que fisioterapeuta morreu no Tijuca ganhará semáforo

Depois da morte do fisioterapeuta Nestor Almeida dos Santos, de 29 anos, no cruzamento da rua Souto Maior com a Avenida Dinamarca, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande, a prefeitura, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), irá instalar sinalização semafórica no local.

Na tarde do dia 29 de outubro, Nestor foi atropelado e morto por uma caminhonete que era conduzida por Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, que acabou sendo preso em flagrante por dirigir alcoolizado e causar a morte no trânsito. Ele foi liberado dias depois pela Justiça.

Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas na colisão. Sendo socorridas e encaminhados para a Santa Casa da Capital.

Para a implantação de um conjunto semafórico é necessário que sejam realizados estudos técnicos, bem como pesquisas de fluxo de tráfego para verificar se é a única intervenção cabível ou se outras medidas podem ser adotadas. Além da quantidade de veículos, também é avaliado os tipos de veículos (moto, caminhão, ônibus, carro) que passam no local, o número de acidentes, dentre outros fatores, conforme explica a equipe de mobilidade urbana da Agetran.

Normalmente, os técnicos vão até o local e registram quantos automóveis passam em sentido centro – bairro, vice-versa, quantos seguiram e quantos realizaram a conversão.

Após esse levantamento, segue para inserção em uma planilha de dados que verifica de que maneira os veículos contabilizados causam impacto no fluxo do trânsito. Nesse levantamento, caminhão tem mais peso que um carro, e um carro tem mais peso que uma motocicleta.

Feita todas as análises, em caso positivo, a implantação semafórica é inserida na programação de serviços, caso não dê, é realizado outra ação para melhoria de circulação na via.

