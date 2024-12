Cuidado com o golpe! Polícia Civil alerta sobre crimes virtuais no fim de ano

Os crimes virtuais segue sendo uma das preocupações neste final do ano, devido a golpistas e criminosos se passarem por várias pessoas e instituições com intuito de tirar dinheiro ou se aproveitar da vulnerabilidade das vítimas.

Assim, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul explica como evitar cair nessas emboscadas fraudulentas promovidas pelos criminosos do outro lado da linha ou do aparelho celular.

“As consequências do estelionato virtual podem ser devastadoras para as vítimas, incluindo a perda de grandes quantias de dinheiro, danos à reputação e, em muitos casos, o comprometimento de dados pessoais e bancários. Além do impacto financeiro, essas fraudes frequentemente deixam marcas emocionais profundas, como a sensação de violação e a perda de confiança no ambiente digital”, afirmou o delegado titular da Depac-Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro), Rodrigo Camapum.

O estelionato digital tem crescido em todo o país nos últimos anos. A popularização da internet e o avanço das tecnologias ampliaram o número de pessoas expostas a armadilhas digitais. A pandemia de Covid-19 também acelerou a digitalização de serviços, aumentando a dependência de ferramentas online e tornando os usuários mais vulneráveis a golpes.

Os crimes virtuais mais comuns incluem:

Golpes bancários e financeiros: Criminosos usam engenharia social para obter acesso a dados pessoais e contas bancárias ou induzir as vítimas a fazer transferências sob falsas promessas ou ameaças.

Golpes por mensagens e aplicativos: Envolve criminosos se passando por pessoas conhecidas para solicitar dinheiro via aplicativos de mensagens.

Golpes de relacionamento e extorsão: Criminosos criam perfis falsos para conquistar a confiança das vítimas e extorquir dinheiro ou ameaçá-las com a divulgação de conteúdos íntimos.

Fraudes em compras online: Os golpistas se passam por compradores ou vendedores em plataformas de e-commerce para desviar pagamentos ou não entregar os produtos adquiridos.

Para evitar cair em golpes digitais, adote as seguintes medidas de segurança:

Nunca compartilhe senhas ou códigos de verificação.

Ative a autenticação de dois fatores em suas contas.

Evite clicar em links desconhecidos ou suspeitos.

Não compartilhe conteúdos íntimos, mesmo com pessoas de confiança.

Desconfie de relacionamentos virtuais que evoluem rapidamente.

Realize compras apenas em sites reconhecidos e evite negociações fora de plataformas oficiais.

Questione preços muito baixos ou propostas com promessas de ganhos fáceis.

