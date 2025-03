A cuidadora da creche no Indubrasil onde um bebê, de apenas 1 ano e 11 meses, morreu após se afogar em uma piscina infantil na quinta-feira (20), foi presa e liberada ainda ontem, após pagar uma fiança de R$ 5 mil. Ela responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os pais da da criança também foram ouvidos.

O bebê ficava na creche com o irmão, de 7 anos, das 7h às 17h, enquanto os pais trabalham. Segundo informações repassadas pelo delegado Pablo Gabriel da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), haviam cinco adultos e nove crianças na casa no momento do incidente.

A cuidadora teria adentrado o imóvel para cozinhar, e momentos outra criança viu o bebê se afogando em uma piscina infantil de cerca de 30 cm de profundidade e correu para pedir ajuda da cuidadora.

O bebê chegou a ser tirado da água e levado para um posto de saúde na região, mas não resistiu. O caso segue investigado.

