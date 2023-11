Curto-circuito em ar condicionado faz escritório pegar fogo em Corumbá

Um curto-circuito na fiação elétrica de um ar condicionado, fez um escritório de contabilidade pegar fogo durante a tarde de terça-feira (14), na rua Ladário, em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros do município, as equipes foram acionadas por volta das 13h45. Ao chegar, eles encontraram as chamas em um cômodo de 12 metros quadrados

A funcionária do local contou que o fogo teria começado no ar condicionado e se espalhou para a prateleira de documentos e teto (forro de PVC).

A equipes conseguiram então controlar as chamas, evitando maiores danos a estrutura do prédio.

