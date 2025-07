Curto-circuito em geladeira causa incêndio e destrói cozinha de casa em Corumbá

A cozinha de uma casa ficou completamente destruída após uma geladeira causar um incêndio na manhã de terça-feira (29). O caso aconteceu na Rua Bonito, localizada em Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas as 9h35 para atender o caso. Ao chegar, notaram que as chamas ficaram concentradas dentro da cozinha do imóvel, atingindo uma geladeira, armários, eletrodomésticos e outros móveis, além de danificar o forro.

Para as autoridades, o morador contou que ao sentir o cheiro de queimar e notar a fumaça, correu para verificar o que estava acontecendo e encontrou o local tomado pelo fogo.

Por conta disso, pegou uma mangueira para tentar controlar o incêndio enquanto aguardava a chegada dos bombeiros. A guarnição então finalizou o resfriamento o local realizando o rescaldo e verificando a situação da residência.

Não houve feridos e foram gastos aproximadamente 300 litros de água na operação. Ainda segundo o morador, o fogo pode ter iniciado no motor da geladeira que já apresentava defeito, mas que não havia feito o reparo.

Depois de realizar os trabalhos, a equipe deixou o local sob responsabilidade do morador.

“O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter a fiação elétrica em boas condições e evitar o uso de equipamentos com defeito, especialmente em áreas como cozinhas e lavanderias, onde há maior risco de sobrecarga”, destacou a guarnição por meio de nota.

