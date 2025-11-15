Custodiado invade casa, tenta roubar e agride idoso na Vila Sobrinho

Um homem de 44 anos, custodiado no regime fechado, voltou a protagonizar um episódio de violência após invadir a casa de um idoso de 76 anos na noite de ontem (14), na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na residência e tentou roubar o celular da vítima. Ao ser flagrado, empurrou o idoso, que caiu e bateu a cabeça, ficando ferido. O agressor passou a desferir chutes contra a vítima, até que a esposa do morador interveio e pediu socorro.

Na fuga, o autor largou o celular e correu para uma vila próxima. Moradores que viram a movimentação indicaram à Polícia Militar para onde ele havia ido. A equipe encontrou o suspeito no interior de uma casa, onde primeiro negou, depois confessou a invasão. Ele alegou estar em situação de rua.

O idoso recebeu atendimento médico devido ao ferimento na testa. Já o suspeito foi levado à delegacia para os procedimentos legais. O crime foi registrado na Depac Cepol como roubo impróprio.

