Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão

O pequeno nasceu com aproximadamente cinco meses de gestação e passou cerca de 12 horas em um saco usado para armazenar corpos

27 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Internet)

Um recém-nascido declarado morto pela equipe médica da Maternidade Bárbara Heliodora foi encontrado vivo dentro do próprio caixão, momentos antes do sepultamento. O bebê, que nasceu com aproximadamente cinco meses de gestação, havia passado cerca de 12 horas em um saco usado para armazenar corpos. O caso aconteceu no sábado (25), na cidade de Rio Branco, no Acre.

Segundo familiares, o menino chorou quando uma parente abriu o caixão durante o velório, o que levou todos ao desespero. O bebê foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permaneceu internado em estado gravíssimo na UTI Neonatal, até realmente falecer na noite desse domingo (26).

O nascimento e o “óbito”

O parto ocorreu na noite de sexta-feira (24). A mãe, vinda de Pauini (AM), havia sido transferida para o Acre após apresentar sangramento e quadro de risco, já que o hospital de sua cidade não possuía estrutura adequada.

O laudo médico da maternidade atestou a morte fetal por hipóxia intrauterina, condição em que o feto deixa de receber oxigênio suficiente durante a gestação.

Após o suposto óbito, a família recebeu o corpo do bebê para o velório. Somente na manhã seguinte, durante a preparação para o enterro, a tia da criança percebeu que o pequeno se movia e chorava, comprovando que ainda estava vivo.

A pediatra Mariana Collodetti, que assumiu o caso por volta das 10h deste sábado, confirmou que o bebê apresenta prematuridade extrema, 23 semanas e cinco dias de gestação, pesando apenas 520 gramas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que todos os protocolos de reanimação foram seguidos pela equipe médica na noite do parto e que o bebê foi entregue à família após a constatação de ausência de sinais vitais.

O órgão afirmou que uma investigação interna foi aberta para apurar o que ocorreu e garantir transparência.

“Cerca de 12 horas depois, já fora da unidade, o bebê apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permanece sob cuidados intensivos”, diz a nota assinada pela diretora Simone Prado, que manifestou solidariedade à família e reafirmou o compromisso com a ética e a humanização no atendimento.

O Ministério Público do Acre (MPAC) também instaurou procedimento para apurar responsabilidades. Segundo o órgão, a família relatou que uma funerária particular chegou a retirar o corpo para o sepultamento, e só então foi constatado que o bebê respirava e chorava.

O MPAC requisitou informações à Sesacre e à maternidade sobre o atendimento, a equipe envolvida e os procedimentos adotados.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coxim
Polícia
Homem não aceita fim de namoro e tenta matar adolescente de 15 anos em Coxim
Delegacia de Ladário
Polícia
Homem é preso por esfaquear a esposa grávida em Ladário
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado no rosto pela esposa e socorrido de helicóptero em fazenda do Pantanal
Hospital Militar de Área de Campo Grande -
Polícia
AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão furta carteira, mas é pego ao usar cartão em conveniência do Nova Campo Grande
Prisão aconteceu no último sábado
Polícia
Trio preso por tráfico de "maconha dos playboys" é solto pela Justiça da Capital
A vítima sofreu um traumatismo craniano durante o acidente
Polícia
Motociclista fica em estado gravíssimo ao perder o controle e bate em lixeira
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado
Polícia
Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai