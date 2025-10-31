Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dado como morto, homem é encontrado espancado em rua do Jóquei Club

No sistema policial, vítima apresentava um registro de óbito no seu nome

31 outubro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Caso curioso foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 31 de outubro, no bairro Jóquei Club, em Campo Grande. Um homem, de 41 anos, com registro de óbito no sistema policial, foi encontrado espancado e com vários ferimentos na rua Japão.

Ele foi atacado com golpes de pauladas por mais de uma pessoa, no qual a vítima não conseguiu identificar quem seriam os autores, muito menos entender a motivação para o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima é morador de rua e estava com corte profundo no braço esquerdo, corte superficial na perna direita, escoriações em ambas as pernas e hematomas na região das costas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Durante o atendimento, a Polícia Militar ao procurar a identificação no sistema policial, verificou que havia um registro de óbito no nome do morador de rua.

Assim, na apresentação do boletim de ocorrência, eles explicaram que, na verdade, o homem está vivo e não corre risco de morte, trazendo a tona um equívoco no sistema policial.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Síndico é ameaçado de morte durante briga em condomínio do Tarumã
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
'Discussão banal' motivou assassinato de trabalhador e polícia prende mais um na Capital
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
Polícia
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
O caso foi registrado na DP de Aparecida do Taboado
Polícia
Adolescente de 16 anos envolvido na morte de "Dudu da Locadora" é apreendido em Aparecida do Taboado
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Polícia
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta matar funcionário de empresa atropelado durante briga em Campo Grande
Operação aconteceu na terça-feira
Polícia
Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos
Nova base da COPE
Polícia
Polícia Penal de MS ganha nova base e equipamentos para reforçar segurança
Foragido, traficante de 31 anos morre em capotamento em Aral Moreira
Polícia
Foragido, traficante de 31 anos morre em capotamento em Aral Moreira
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho