Dado como morto, homem é encontrado espancado em rua do Jóquei Club

Caso curioso foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 31 de outubro, no bairro Jóquei Club, em Campo Grande. Um homem, de 41 anos, com registro de óbito no sistema policial, foi encontrado espancado e com vários ferimentos na rua Japão.

Ele foi atacado com golpes de pauladas por mais de uma pessoa, no qual a vítima não conseguiu identificar quem seriam os autores, muito menos entender a motivação para o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima é morador de rua e estava com corte profundo no braço esquerdo, corte superficial na perna direita, escoriações em ambas as pernas e hematomas na região das costas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Durante o atendimento, a Polícia Militar ao procurar a identificação no sistema policial, verificou que havia um registro de óbito no nome do morador de rua.

Assim, na apresentação do boletim de ocorrência, eles explicaram que, na verdade, o homem está vivo e não corre risco de morte, trazendo a tona um equívoco no sistema policial.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

