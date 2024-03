Daniel Alves comparece ao tribunal em meio Ã  protestos

Nesta quinta-feira (28), Daniel Alves se apresentou ao Tribunal de Justiça da Catalunha, três dias depois deixar a prisão em liberdade provisória. Ele compareceu ao tribunal acompanhado de sua advogada, Inés Guardiola. Mas a sua ida até o local não foi tranquila.

De acordo com o jornal Marca, alguns protestantes, que não concordam com a liberdade do brasileiro, estiveram presentes no tribunal dizendo que Daniel Alves “tem muito dinheiro para pagar e para abusar”.

“No Brasil, te matam rápido. Tudo bem, tudo bom? É preciso matar esse desgraçado! É um abusador”, disse um dos manifestantes. Um deles chegou a perguntar para Daniel Alves como é estar em liberdade.

A ida do ex-jogador ao Tribunal de Justiça faz parte de uma determinação judicial que o brasileiro precisa cumprir para continuar em liberdade provisória, enquanto aguarda o recurso da condenação.

A determinação é para que ele se apresente todas as sextas-feiras, mas o primeiro comparecimento foi antecipado em função do feriado.

