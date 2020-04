Daniel Alves e amigo são presos com maconha e cocaína

Apesar do nome ser igual, não estamos falando do jogador de futebol, neste caso se trata de Daniel Alves e Silva e Diego Fialho Couto, os dois de 38 anos, foram presos nesta sexta-feira (10), por tráfico de drogas, os dois estavam com maconha e cocaína em frente ao estacionamento da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em Campo Grande.

De acordo com registro policial, uma equipe da Polícia Militar (PM) estava indo atender outra ocorrência, quando avistaram a dupla jogando algum objeto suspeito após perceberem a aproximação da viatura.

Com isso os militares abordaram os dois, com eles foram encontrados R$ 830,00 em notas, 5 gramas de maconha e 297,05 gramas de cocaína, que havia sido jogada dentro do estacionamento da universidade antes da chegada da equipe policial.

Daniel, conhecido como "Bananinha PCC", já possui diversas passagens por tráfico de drogas, ele declarou aos policiais que não estaria vendendo a droga e tinha apenas dado uma carona para Maycon.

Já o outro traficante disse que Daniel havia pedido uma carona até o endereço onde estavam, ele também disse que apenas ajudou o companheiro na entrega de algo que ele não sabia o que era e realizou a ação pois achou que receberia algum dinheiro.

Com isso os dois foram presos, as drogas e dois celular que estavam com a dupla foram apreendidos, todos encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

