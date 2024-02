Segundo ex-companheiro de cela, Daniel Alves planejou fugir para o Brasil

Daniel Alves foi acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em Barcelona, na Espanha. O jogador foi a julgamento que durou três dias, e agora aguarda o resultado. O brasileiro está detido há cerca de um ano, e segundo seu ex-companheiro de cela, ele planejou fugir para o Brasil durante esse período.

A identificação do homem não foi divulgada, mas segundo ele, Daniel queria fugir para o Brasil assim que conseguisse liberdade condicional. O ex-jogador do Barcelona e da Juventus fez três pedidos de liberdade condicional que foram negados pelas autoridades espanholas, que tomaram essa decisão para evitar uma possível fuga do acusado.

Vale lembrar que a Espanha não tem um acordo de extradição com o Brasil, portanto esse é o principal argumento da promotoria contra a liberdade condicional de Daniel Alves.

