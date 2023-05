Contra CAC's, Polícia Federal cumpre mandados em MS e no Brasil

Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Federal está nas ruas de todo o Brasil para cumprir mandados de prisão contra CAC's (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) e possuidores de armas de fogo em geral, após a deflagração da Operação Day After.

Segundo informado pela corporação, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva, temporária e definitiva por conta de crimes cometidos, além de prisões por dívidas de caráter alimentar para os quais a Justiça determinou a prisão dos inadimplentes.

A Polícia Federal destaca que estão sendo adotadas medidas de apreensão cautelar de armamentos e documentos encontrados, "para posterior processo de cassação de porte ou registro de arma de fogo, por parte da PF, além de comunicação ao Exército Brasileiro, para cassação das autorizações concedidas aos Cac’s".

Os presos estão sendo conduzidos às unidades do órgão em todo o país e, em seguida, serão encaminhados ao sistema prisional dos respectivos estados.

"No decorrer do dia, a Polícia Federal divulgará um balanço com os resultados da operação", afirmou a nota divulgada pelo órgão.

