De Camaro, homem embriagado dispara para o alto ao sair de festa na capital

Thiago Amancio da Rocha, de 34 anos, foi preso na madrugada deste sábado (2) após dar tiros no bairro Almeida Lima, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 2h30 após testemunhas ouvirem cinco disparos de arma de fogo. No local indicado, na Rua Presidente Nilo Peçanha, a polícia encontrou um grupo de pessoas saindo de uma festa.

À polícia, eles contaram que Thiago dos disparos estava em um Chevrolet Camaro e havia passado pelo local dando tiros para o alto e fugiu sentido a Avenida Yokoama.

Durante rondas, os policiais encontraram o carro, mas ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir e foi abordado. Os militares encontraram dentro do veículo uma pistola Glock de calibre .380. Segundo a ocorrência, ela ainda estava quente e com cheiro de pólvora.

O motorista informou que tinha o registro da arma, mas não tinha o porte. Antes dos policiais perguntarem, o suspeito negou que tivesse realizado disparos.

Thiago apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo elaborado o Termo de Constatação de embriaguez.

Além do motorista, Ligia, Micaela e João estavam no veículo. Com a documentação em dia, o carro foi liberado para a namorada do motorista. Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

