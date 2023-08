'De Menor' é encontrado morto na Gury Marques após tomar facada no pescoço

Um homem, conhecido como ‘De Menor’, foi encontrado morto durante a manhã desta quarta-feira (16), em uma área de mata na região da Avenida Gury Marques, bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria um ferimento de faca no pescoço e não portava documentos pessoais. Durante a apuração inicial, feita pelas equipes da Perícia Técnica pela área, foi descoberto que a vítima era conhecida por ser usuária de drogas.

Em seus bolsos, os peritos encontraram um cachimbo artesanal e uma pedra de crack. Por conta do estado em que o corpo do ‘De Menor’ estava, acredita-se que o cadáver estava no local há cerca de 18 horas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também