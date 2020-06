De novo - bandidos furtam UBS, levam remédios e cadeira de rodas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jokey Club foi furtada no inicio da manhã desta segunda-feira (1), o autor levou microondas, panelas, medicamentos, frigobar, seringas, agulhas e até mesmo uma cadeira de rodas. Essa é a segunda vez que a unidade é furtada em uma semana.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o autor teria entrado no local após pular o muro e estourar a porta da cozinha, assim como relato no registro policial do primeiro furto.

Já dentro da unidade o autor furtou um microondas, algumas panelas e um botijão de gás, um frigobar da farmácia, além de medicamentos controlados, seringas e agulhas.

Não parando por aí o autor, ou autores, ainda levaram papel higiênico, uma antena de televisão, uma cadeira de rodas de materiais de acamados.

Os autores não foram encontrados. O caso foi registrado como furto qualificado.

