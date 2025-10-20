De óleo a coador, ladrão tenta fazer limpa em casa de idosa, mas é detido no Tiradentes

Nem à luz do dia impediu que um ladrão, de 23 anos, tentasse fazer a limpa em uma residência de uma idosa, de 77 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 20 de outubro, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Porém, ele foi detido por populares e entregue a Polícia Militar

Quem encontrou o criminoso na casa foi a neta da idosa, que ao perceber a presença do ladrão na residência, tentou fugir do local, mas acabou perseguido e pego tanto pela neta da vítima, como por outros populares.

Na mochila que o ladrão carregava estavam: 8 copos de vidro, 9 garrafas de 900ml de óleo, 2 facas, 1 cadeado, 1 coador de pano e duas camisetas vermelhas.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o indivíduo, levado para a delegacia e autuado pelo crime de furto qualificado. A neta da idosa explicou na delegacia que o suspeito arrombou o portão de acesso da casa, a porta da sala, porta da cozinha e uma terceira porta de uma peça construída nos fundos do quintal.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

