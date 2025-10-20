Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

De óleo a coador, ladrão tenta fazer limpa em casa de idosa, mas é detido no Tiradentes

Ação criminosa foi impedida pela neta da vítima, que deteve o indivíduo com ajuda de outros populares

20 outubro 2025 - 14h00Luiz Vinicius
Várias garrafas de óleo foram recuperadasVárias garrafas de óleo foram recuperadas   (Reprodução/Getty Images)

Nem à luz do dia impediu que um ladrão, de 23 anos, tentasse fazer a limpa em uma residência de uma idosa, de 77 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 20 de outubro, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Porém, ele foi detido por populares e entregue a Polícia Militar

Quem encontrou o criminoso na casa foi a neta da idosa, que ao perceber a presença do ladrão na residência, tentou fugir do local, mas acabou perseguido e pego tanto pela neta da vítima, como por outros populares.

Na mochila que o ladrão carregava estavam: 8 copos de vidro, 9 garrafas de 900ml de óleo, 2 facas, 1 cadeado, 1 coador de pano e duas camisetas vermelhas.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o indivíduo, levado para a delegacia e autuado pelo crime de furto qualificado. A neta da idosa explicou na delegacia que o suspeito arrombou o portão de acesso da casa, a porta da sala, porta da cozinha e uma terceira porta de uma peça construída nos fundos do quintal.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Jovem é socorrida após cair de cavalo em fazenda do Pantanal
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Motorista de app foi ameaçado mesmo estando certo
Polícia
Após recusar pagar corrida, passageiro ameaça motorista de app em Campo Grande
Foto: Unsplash
Polícia
Mulher morre e sobrinho fica internado após comerem pizza em cidade paulista
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Desembargadora nega liberdade a envolvido em execução no Pedrossian
Foto: Reprodução
Polícia
Morador de rua é encontrado desmaiado após ser atacado a pedradas no Jockey Club
Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Homem é preso por ameaçar esposa e impedi-la de trabalhar em Três Lagoas
Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Violência doméstica: Polícia prende filho que ameaçou mãe por denunciar o pai
A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento
Polícia
Bandido que invadiu loja no Shopping Norte Sul é identificado e levado à delegacia
Vítimas do capotamento na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis são da mesma família
Polícia
Vítimas do capotamento na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis são da mesma família

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar