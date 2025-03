De olho em heranÃ§a, mulher agride a mÃ£e e o avÃ´ de 80 anos

Uma mulher de 39 anos acabou sendo levada à delegacia, após bater na própria e no avô de 80 anos, em uma residência na região central da cidade de Chapadão do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma violência doméstica, e no local foi informada de que os envolvidos entraram em vias de fato causando lesões corporais entre si.



Diante dos fatos, todos foram encaminhados para delegacia de polícia de Chapadão do Sul para providências.

