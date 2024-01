De Terenos, homem é atingido por bala perdida durante Réveillon na Capital

Um homem de 39 anos, morador de Terenos, veio até Campo Grande para passar as comemorações de final de ano na casa de seu irmão, no Jardim Noroeste, mas acabou atingido por uma bala perdida na noite deste domingo (31).

Segundo o portal Dourados News, a vítima estava na celebração com cerca de outras 15 pessoas, quando ouviram disparos no meio da rua. Curiosos com o que estava acontecendo, eles saíram da residência, momento em que o homem foi atingido, de raspão, pela bala perdida.

O homem, mesmo ferido, e seu irmão conseguiram correr atrás dos dois jovens que supostamente realizaram os disparos. Um dos jovens foi detido e a Polícia Militar foi acionada.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também