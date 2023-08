De tudo um pouco: PRF apreende maconha, skunk e haxixe em Fiat Pálio

Sarah Chaves, com informações da PRFMS

Em fiscalização na BR-267, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 289 Kg de maconha, 7 Kg de skunk e 4 Kg de haxixe, em Nova Alvorada do Sul (MS).

Os policiais rodoviários federais avistaram um Fiat/Palio abandonado na vegetação às margens da rodovia. No carro foram encontrados os tabletes de maconha e embalagens com skunk e haxixe. Buscas foram feitas no local, porém o condutor não foi localizado.

O veículo e as drogas foram encaminhados à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS).

