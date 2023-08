De whisky a calcinha: homens tentam sair de motel sem pagar conta de quase R$ 1 mil

Dois homens tentaram sair de um motel após consumirem R$ 923,00 em itens como uísque, preservativos e até calcinhas. De acordo com a Polícia Militar, R$ 180 do valor total foi pago, mas a dupla queria sair sem pagar o restante no estabelecimento localizado em Anápolis, a 55km de Goiânia.

A conta mostra que três pessoas entraram no motel às 22h49 de terça-feira (8). No dia seguinte, na quarta-feira (9), por volta das 7h os homens tentaram sair sem pagar o valor total da conta.

Diante da situação, a PM foi acionada por um funcionário do motel, que afirmou que os dois se negaram a pagar o restante da conta após permanecerem mais de 8h no local.

Conforme ainda a polícia, foi registrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) contra a dupla, por tentativa de fraude. Os dois foram liberados logo em seguida. *Com informações do portal g1.

