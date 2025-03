Um dia após a saída das três delegadas envolvidas na polêmica referente ao caso de feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) passa a ter uma nova titular: trata-se da delegada Fernanda Barros Piovano, nomeada para o cargo nesta sexta-feira (28).

A decisão partiu do delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio e foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Atualmente, Piovano estava como delegada-adjunta da especializada, mas com a saída de Elaine Benicasa, que comandou a Deam nos últimos cinco anos, ela foi designada para a função. Analu Lacerda Ferraz assume o espaço de delegada-adjunta na unidade.

Conforme noticiado anteriormente, Benicasa foi removida do cargo de titular e também saiu da Deam após as recentes polêmicas do caso 'Vanessa Ricarte'. Ainda na publicação do Diário Oficial do Estado, a delegada assume um papel interno de assessor especializado.

As outras duas delegadas, Riccelly Maria Albuquerque Donha e Lucélia Constantino de Oliveira, que atuavam como plantonistas na Deam, também saíram em razão da atuação no caso, já que elas que atenderam a jornalista vítima de feminicídio. Agora, elas passam a atuar nas Depac's (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Ambas foram substituídas pelas delegadas Lais Mendonça Alves e Cynthia Karoline Bezerra Gomes Tapias que estavam nas delegacias de plantão.

A mudança no comando da Deam ocorre em meio a um momento de pressão sobre a rede de proteção às mulheres vítimas de violência em Mato Grosso do Sul.

