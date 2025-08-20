Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital

Homem foi preso em flagrante por três crimes, incluindo atirar contra os policiais civis durante cumprimento de mandado de prisão

20 agosto 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídioDede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Leonardo de Melo Dede, de 29 anos, acusado de estuprar a ex-mulher e a filha dela, de 14 anos, em Campo Grande, continuará preso após passar por audiência de custódia nesta terça-feira (19). O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ele foi preso em flagrante durante a segunda-feira (18), após entrar em confronto com o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na região do Vilas Boas. O criminoso foi socorrido com vida e permanece sob escolta em uma unidade hospitalar.

Quando tiver alta, devido os ferimentos na troca de tiros, ele será conduzido para um presídio da cidade.

Durante a tarde desta segunda-feira, a equipe saiu para dar cumprimento ao mandado de prisão, quando visualizaram o alvo em um estabelecimento comercial, momento que foi realizada a abordagem. Porém, o suspeito reagiu de forma enérgica e gritou "vocês não vão me prender não".

Diante disso, o acusado saiu em disparada, entrando em imóveis e fugindo pela rua João Fernandes Vieira, onde durante a fuga, sacou um revólver calibre 357 e disparou contra a equipe do Garras, que reagiram e também dispararam contra a injusta agressão.

A perseguição só terminou em um terreno baldio, quando Leonardo Dede voltou a apontar a arma e atirou contra os policiais, que novamente precisaram revidar os disparos, e desta vez, atingindo o alvo. Os policiais fizeram a abordagem e retiraram a arma de perto do acusado.

Foragido - Conforme apurado pelo JD1 Notícias, Leonardo estava foragido do sistema prisional desde 25 de fevereiro deste ano, onde cumpria pena pelo crime de homicídio cometido contra Rafael Alessandro Sobral, no Aero Rancho, em setembro de 2014. Na época, ele desferiu cerca de 15 facadas na vítima, que era namorado da sua ex-companheira.

Mandado de prisão - Mas desta vez, o cumprimento de mandado de prisão era referente aos crimes cometidos contra outra ex-mulher e a filha dela, de 14 anos, onde ambas foram vítimas de estupro e estupro de vulnerável, além da divulgação de cena de sexo sem autorização, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos registrados na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação da PF acontece em MS
Polícia
Grupo que movimentava o tráfico e a lavagem de dinheiro em MS é alvo da PF
Alexandre foi morto a facadas
Polícia
Acusado de matar rapaz que defendeu cunhado nega crime em delegacia na Capital
Acidente envolveu uma moto e um carro
Polícia
JD1TV: Ação da PM foi crucial e salvou motociclista acidentado no Carandá Bosque
Vítima estava no carro que bateu num barranco
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Polícia
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
Polícia
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje
Polícia
Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Polícia
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã