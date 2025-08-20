Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital

Leonardo de Melo Dede, de 29 anos, acusado de estuprar a ex-mulher e a filha dela, de 14 anos, em Campo Grande, continuará preso após passar por audiência de custódia nesta terça-feira (19). O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ele foi preso em flagrante durante a segunda-feira (18), após entrar em confronto com o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na região do Vilas Boas. O criminoso foi socorrido com vida e permanece sob escolta em uma unidade hospitalar.

Quando tiver alta, devido os ferimentos na troca de tiros, ele será conduzido para um presídio da cidade.

Durante a tarde desta segunda-feira, a equipe saiu para dar cumprimento ao mandado de prisão, quando visualizaram o alvo em um estabelecimento comercial, momento que foi realizada a abordagem. Porém, o suspeito reagiu de forma enérgica e gritou "vocês não vão me prender não".

Diante disso, o acusado saiu em disparada, entrando em imóveis e fugindo pela rua João Fernandes Vieira, onde durante a fuga, sacou um revólver calibre 357 e disparou contra a equipe do Garras, que reagiram e também dispararam contra a injusta agressão.

A perseguição só terminou em um terreno baldio, quando Leonardo Dede voltou a apontar a arma e atirou contra os policiais, que novamente precisaram revidar os disparos, e desta vez, atingindo o alvo. Os policiais fizeram a abordagem e retiraram a arma de perto do acusado.

Foragido - Conforme apurado pelo JD1 Notícias, Leonardo estava foragido do sistema prisional desde 25 de fevereiro deste ano, onde cumpria pena pelo crime de homicídio cometido contra Rafael Alessandro Sobral, no Aero Rancho, em setembro de 2014. Na época, ele desferiu cerca de 15 facadas na vítima, que era namorado da sua ex-companheira.

Mandado de prisão - Mas desta vez, o cumprimento de mandado de prisão era referente aos crimes cometidos contra outra ex-mulher e a filha dela, de 14 anos, onde ambas foram vítimas de estupro e estupro de vulnerável, além da divulgação de cena de sexo sem autorização, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos registrados na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

