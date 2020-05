“Deep Ceught”, polícia está nas ruas contra pedofilia em MS

Saiba Mais Polícia Vídeo – Casa pega fogo nas Moreninhas e idoso morre

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a “Operação Deep Caught”, na manhã desta quinta-feira (28), cumprindo 6 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do estado. A operação busca acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Os mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos foram identificados pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPECA).

De acordo com a DPECA, os mandados foram emitidos com base em dados coletados em ambientes virtuais como a Deep Web, um ambiente na internet muito utilizado para a prática de crimes por conta do difícil rastreio dos usuários.

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

