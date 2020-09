Defesa da assassina de Karozinha fala em “série de ameaças”

O advogado de, Nayara Francine Nóbrega, 22 anos, Sérgio dos Santos Franco, disse nesta quinta-feira (3) que o caso do assassinato de Carolina Leandro Souto, 23 anos, a Karolzinha, envolve “uma série de ameaças”.

Sua cliente, acusada pelo crime, se entregou à polícia nesta manhã e prestou depoimento na 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. A arma usada no crime ainda não foi localizada, segundo o advogado, que preferiu não dar detalhes do depoimento de Nayara, para “não atrapalhar as investigações”. “O que posso falar é que ela está contribuindo com as investigações e tem mais pessoas para serem ouvidas e não quero atrapalhar”, disse.

O caso

Carolina foi executada por Nayara na última segunda-feira (31), após um desentendimento, momentos antes do crime.

De acordo com o registro policial, após uma discussão a autora teria ido buscar a arma do crime, quando ela retornou até a casa da Carolina, começaram uma nova discussão, foi o momento em que a autora sacou o revólver e efetuou cerca de seis disparos.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Centro Regional De Saúde (CRS) Aero Rancho, com lesões no rosto e ombro, com sangramento extenso através da boca e nariz, mas antes de chegar a unidade de saúde, ela não resistiu aos ferimentos.

A equipe policial contatou que Carolina foi atingida, pelos disparos próximo ao olho esquerdo, na lateral do abdômen esquerdo, no ombro esquerdo e na coxa direita.

