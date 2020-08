Defesa diz usar antecedentes e “personalidade pacífica” para soltar Bruno

A defesa de Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira, moto entregador acusado de matar o colega Emerson Salles da Silva já entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva.

De acordo com a advogada Adriana Melo, os antecedentes de Bruno foram usados para solicitar a revogação da decisão da 2ª vara do Tribunal de Justiça. “Os bons antecedentes do Bruno, a personalidade pacífica, o trabalho fixo, residência, e ele não oferece riscos para a sociedade, inclusive entregou até a arma do crime”, alega.

Agora a defesa aguarda qual vai ser a manifestação do juiz da 2ª Vara que até então não teve movimentação nenhuma

Conforme o delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande responsável pelo caso, Mikaell Faria, Bruno alegou na delegacia que havia tido um desentendimento com Emerson dois dias antes do crime, porém que no dia havia sido apenas briga de colegas de trabalho. “Eles discutiram via WhatsApp, nada que justifica o homicídio, era só briga de colegas de trabalho, não teve ameaça de morte de nenhum lado’, afirmou.

Ainda segundo o delegado, Bruno disse que não era amigo de Emerson, apenas que colega e não gostava das brincadeiras da vítima. Sobre o registro da conversa pelo WhatsApp, que teria motivado o crime, o delegado diz que não está mais com ele, pois já foi para perícia.

Inicio da briga

Bruno trabalhava na lanchonete localizada na avenida Mato Grosso de segunda a sábado a noite, e Emerson trabalhava na quinta e no domingo substituindo Bruno ou quando o movimento era maior e a proprietária solicitava trabalho extra.

Acontece que na terça feira (11), Bruno levou sua motocicleta pro concerto, o que obrigaria Emerson a ocupar seu lugar nas entregas da lanchonete, porém a vítima não queria, o que acabou causando um desentendimento entre ele pelo WhasApp.

Então na quinta feira, dia do crime, logo que se viram na lanchonete na Avenida Mato Grosso, entre as ruas 13 de maio e Rui Barbosa, o autor e a vítima começaram a brigar.

De acordo com o delegado da 1ª DP, Bruno teria mostrado o revolver para Emerson, o que fez a vítima recuar, de início.

Porém Emerson foi novamente para cima de Bruno, então o autor correu, sacou um revólver de cor prata e efetuou três disparos contra a vítima, que atingiram um na região da nádega, e outro no lado direito da cabeça.

Emerson foi levado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

Após o crime

Após o crime Bruno fugiu e passou cinco dias desaparecido, com o sumiço muitos comentaram que o suspeito estava esperando passar o flagrante do crime.

Bruno se apresentou na polícia admitindo ter cometido o crime na manhã de terça-feira (18). No local ele foi ouvido e liberado já que não existia mandado de prisão em seu nome.

Horas depois no mesmo dia, foi expedido pela 2ª Vara o mandado de prisão contra Bruno que foi pessoalmente se entregar na delegacia. Bruno passou a quarta-feira (19), em uma cela na Depac e hoje já foi encaminhado para o presídio.

