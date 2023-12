Defesa pede liberdade para motorista que matou garupa de moto no Universitário

A defesa do engenheiro ambiental, de 24 anos, preso por homicídio no trânsito, pediu a liberdade provisória do motorista ainda na noite desta segunda-feira (25), após o episódio que terminou na morte da jovem Ingrid da Silva Fernandes, de 23 anos, no cruzamento da Avenida Guaicurus com a rua Pontalina, no bairro Universitário.

O condutor do Volkswagen Gol teria furado o sinal vermelho do cruzamento enquanto seguia pela rua Pontalina e atingiu a motocicleta em que Ingrid estava. A vítima era garupa e a moto era conduzida pelo seu marido, de 24 anos, que está internado na Santa Casa.

No pedido, a defesa pontua que o engenheiro ambiental é uma pessoa de boa conduta social, sem antecedentes criminais e que o motorista se ausentou do local "em razão de ameaças e logo após, prontamente se dirigiu ao local do fato espontaneamente para se apresentar as autoridades".

A advogada explica que o engenheiro colocado em liberdade não haverá risco à ordem pública, pois é primário e não possui passagens pela polícia.

"Da mesma forma, não há indícios de que a acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Portanto, não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere", diz em trecho do pedido.

O engenheiro ambiental deve passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (26), onde a Justiça decidirá se mantém ou não ele preso em virtude do acontecimento no trânsito.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se do local do acidente para fugir a responsabilidade penal na delegacia de plantão.

