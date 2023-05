Defesa pede liberdade provisória para namorado que causou acidente e morte de Ângela

Ainda nesta segunda-feira (15), a defesa de Willian Júnior Moraes Guimarães, de 25 anos, pediu a liberdade provisória do rapaz, acusado de dirigir embriagado e provocar o acidente na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, que terminou na morte de sua namorada Ângela Maria Santos Vieira, de 27 anos, na noite do último domingo (14).

Para formalizar o pedido, a advogada Aline Gabriela Brandão apresentou que seu cliente é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo profissional autônomo na cidade, explicando que a liberdade de Willian não representa perigo para a ordem pública.

"Assim, em face do princípio da homogeneidade, a imposição de prisão provisória não seria adequada e proporcional tendo em vista uma condenação essa provavelmente não será em regime fechado. Sendo assim a concessão da liberdade provisória é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo, por conseguinte, razões para a manutenção da reclusão do requerente", explica o documento.

Willian passa por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (16). Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Trânsito por dirigir embriagado e provocar o acidente, registrado como homicídio culposo.

Acidente - Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram para a Polícia Civil e Militar de Trânsito que o Jetta estava trafegando pela avenida no sentido centro ao bairro, quando avançou o sinal vermelho e atingiu o Tracker, que estava pela rua.

Após o impacto, o veículo de passeio derrapou na pista e atingiu o muro de um laboratório, enquanto a SUV rodou na via e parou no meio da Avenida Mato Grosso.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, se o agente conduz sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

